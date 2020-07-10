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    • 10.07.2020 16:35
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    Son dakika: Başkan Erdoğan bu akşam ulusa seslenecek

    Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararından sonra açıklama yapan İletişim Başkanı , Başkan 'ın saat 20.53'te bir konuşma yapacağını açıkladı.


    Başkan Erdoğan'un, bu akşam saat 20.53'te ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." ifadelerine yer verdi.

    AYASOFYA HAKKINDA KARAR VERİLDİ
    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

    Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

    Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

    Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi.

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