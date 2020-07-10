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    Son dakika: 'den Ayasofya açıklaması: İrade milletin, karar hukukundur

    Son dakika haberi... Genel Başkanı , Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır" dedi.

    Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklamasI

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    Ayasofya Cami'si Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi 'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir.

    Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir.

    Nihayetinde Danıştay 10.Dairesi muazzam bir karara imza atarak 'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmiştir.Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Cami'si Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır.

    Danıştay 10.Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.

    Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur.

    Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır.

    Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir.

    İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir.İrade milletin, karar hukukundur.

    Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, elbette Danıştay 10.Dairesi'nin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum.

    Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

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