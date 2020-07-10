



Kalın, Ayasofya Camisi'nin fotoğrafına yer verdiği paylaşımına, "Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde Ayasofya Camii gerçek kimliğine kavuşuyor. Fatih'e ve ecdada selam olsun." notunu düştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da "Sayın Cumhurbaşkanım, cesaretiniz, kararlılığınız ve liderliğinizle Ayasofya'nın zincirleri kırılmıştır. Elhamdülillah, bu kararla bu topraklara milletimizin mührü bir kez daha vurulmuştur." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik ise paylaşımında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." vurgusunu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bu topraklar bir özlemine daha kavuştu. Hayırlı olsun. Milletimiz varolsun." ifadelerine yer verdi.