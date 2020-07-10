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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Ayasofya paylaşımı: Ama bugün ama yarın açılacak

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı hesabı Twitter üzerinden Ayasofya ile ilgili 'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.



    Hazine ve Maliye Bakanı hesabı Twitter üzerinden Ayasofya ile ilgili 'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.


    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" #AyasofyaCamii" ifadelerine yer verdi.




    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Ama bugün ama yarın açılacak
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