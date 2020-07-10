Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ayasofya ile ilgili Necip Fazıl Kısakürek'in konuşmasının yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.
Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 10, 2020
"Bekleyin Gençler!!!
Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!"#AyasofyaCamii pic.twitter.com/Yl5nCsuKcV
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" #AyasofyaCamii" ifadelerine yer verdi.