BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar olayın duyulması ile hemen bekçilere haber verdi. Bekçiler olaya müdahale etti. Herhangi bir gözaltı işlemi olup olmadığı henüz bilinmezken olay bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.