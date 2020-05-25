"GÜÇLÜ BİR CİHAZ OLSAYDI, TÜM CAMİLERDEN YAPABİLİRLERDİ"

"Eğer ellerinde camide yer alan ve merkezi yayın yapan yerdeki gibi güçlü bir cihaz varsa yayın yaptıklarında daha fazla camiye ulaşabilir ve daha fazla cami etkilenebilirdi. Aynı şekilde belediyelerde de böyle bir sistem var ama daha önce belediyelerde böyle bir şey olmadı.

"TÜRKİYE'YE BİR DÖNEM İLLEGAL TELSİZ CİHAZLAR GETİRİLDİ"

"Bir dönem Türkiye'ye çok fazla telsiz cihazı getirildi. Türkiye'de illegal olarak satıldığı dönemler oldu. İzmir depreminde amatör telsizciler vardı. Bu cihazların onlarda olması gerekir, bir kollukta olması gerekir. Özellikle örgütte, Doğu'da mücadelede örgütün telsizle yayınlarını çözmek için onlarda da olması gerekir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da vardır. Bu kurumlarda olması gereken cihazlar bir dönem Türkiye'ye çok fazla girdi. Bunların internette bile satışı var, şikâyette bulunulursa kaldırılıyor. Bununla birlikte suç işliyorlar, Türkiye'de bir dönem satış yapılan bu cihazlarla camilerde bunun yapıldığını düşünüyorum."