İzmir'deki cami provokatörleri nasıl yakalanacak? 30 kişilik ekip nasıl çalışıyor?

25.05.2020 13:06

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella ve Selda Bağcan şarkısı çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor. Provokasyonun aydınlatılması için 30 kişilik özel ekip çalışmalara başladı. Peki ama cami provokatörleri nasıl yakalanacak? Özel ekip hangi çalışmaları yapıyor? Güvenlik uzmanı Feramuz Erdil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı

Son dakika haberi... İzmir'de camilerden yapılan provokatif saldırıların soruşturması kapsamında suçluların yakalanması için 30 kişilik özel ekip oluşturulmuştu. Peki cami provokatörler nasıl yakalanacaklar? Özel ekip nasıl çalışıyor? Ekipler kimlerden oluşuyor? Güvenlik uzmanı Feramuz Erdil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

"YAKINDA YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM."

Erdil, "İzmir'de camilerden yapılan korsan yayını özel ekip araştırıyor. Güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemeye alındı. Kameralar tek tek incelenerek mutlaka bir şekilde çember daraltılacak zannediyorum kısa sürede yakalanacaktır. 30 kişilik ekiple de sınırlı kalmayacak bu. Bu 30 kişilik uzman ekip bu bilgi paylaşımını daha hızlı hale getirmek ve uzmanlıklarında yararlanmak üzere bir araya getirilmiş bir ekip." ifadelerini kullandı.