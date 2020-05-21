

İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasının ardından 20 Mayıs tarihinde benzer bir provokasyon Selda Bağcan şarkısı çalınarak yapıldı.



BORNOVA VE BAYRAKLI İLÇELERİNDE BENZER SALDIRI

İzmir İl Müftüğülünden yapılan açıklamada, "20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.





ALÇAK SALDIRIYI REDHACK'İN YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

2 gündür İzmir'deki camilere yapılan saldırıları CHP'ye yakınlığı ile bilinen Redhack üyelerinin yaptığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DHKP-C propagandası yapmaktan tutuklanan Kulaçoğlu da Redhack üyesiydi. Redhack Türkiye'yi DHKP-C'liler ve FETÖ'cüler oluşturuyor.





İzmir İl Müftülüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir.



Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.





GEÇİCİ BİR SÜRE SON VERİLDİ

Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





TAKVİM.COM.TR ÖZEL

