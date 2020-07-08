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    • 08.07.2020 13:33
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    Başkanı 'den ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS açıklaması

    Başkanı , hesabından yaptığı açıklamada "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

    ÖSYM Başkanı'ndan ertelenen 3 sınav hakkında flaş açıklama!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı , ertelenen 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS), 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 2020-Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını duyurdu.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir" dedi.

    Haberler Güncel ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS açıklaması
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