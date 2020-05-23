Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İzmir'deki 'camide müzik' skandalı hakkında çarpıcı yorum!

23.05.2020 01:12

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında İzmir’de cami minarelerinden çalınan şarkılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağrı Belediye Başkanı Sayan, “Din üzerinden provokasyonların hedefi ne?” sorusunu yanıtladı. İzmir'deki provokasyonlara tepki gösteren Sayan, "Bu olaylardan dolayı İzmir halkını hedef yapmak yanlış. Ağrı neyse İzmir de o dur. İzmir de bizim bir ilimiz. Oradaki halkın tamamını suçlayamayız. Bizim amacımız bu provokasyonu ortaya çıkartmak. Kim Türkiye'yi karıştırmak istiyor, kim bunları yapıyor biz bunlarla uğraşırken, CHP sorumsuz bir şekilde davranıyor." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında İzmir'de cami minarelerinden çalınan şarkılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İzmir'deki skandalları değerlendirdi.

Camilerden şarkılar çalınması hakkında konuşan Sayan, "Birlik ve beraberliğimizi yapılan komplolar her zaman olmuştur. Geçmişimizde olduğu gibi bugün de şiddetli bir provokasyon yapıyorlar" dedi.

"CHP YARDIM EDECEĞİNE TAHRİK EDİYOR"

İzmir'deki provokasyonlara tepki gösteren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bu olaylardan dolayı İzmir halkını hedef yapmak yanlış. Ağrı neyse İzmir de o dur. İzmir de bizim bir ilimiz. Oradaki halkın tamamını suçlayamayız. Bizim amacımız bu provokasyonu ortaya çıkartmak. Kim Türkiye'yi karıştırmak istiyor, kim bunları yapıyor biz bunlarla uğraşırken, CHP sorumsuz bir şekilde davranıyor. CHP hükümete yardımcı olacağına, çok daha büyük bir şekilde tahrik ederek, başka illeri suçlayarak, başka meseleleri öne sürerek, sanki hiç önemli bir konu değilmiş gibi bir tavır sergiliyor. Bizi rahatsız eden bu tavırdır." şeklinde konuştu.

"AĞRI'DAKİ DOMBRA İDDİASI KÜLLİYEN İFTİRADIR"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak'ın iddialarını da yalanladı.

Sayan, "Bugün de sözcüleri, bir dönem beraber çalıştığım Faik Öztrak diyor ki; "Ağrı'da seçim çalışmalarında camilerde Domdra şarkısı çalınmış', külliyen yalandır. Biz bunu o zaman da yalanlamıştık." İfadelerini kullandı.

ÇALINAN ŞARKILAR NE MESAJ VERİYOR?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İzmir'deki camilerden çalınan şarkılar ne mesaj veriyor?" sorusunu yanıtladı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Ezan, cami ve minare sadece ezana çağrı değildir. Bu İslam coğrafyasının bir sembolüdür. Hepimizin ortak değeridir. Bunların amacı bir oyunu devreye sokmak. Bir kutuplaşma yapmak istiyorlar, kişileri, bölgeleri, mezhepleri ayırmak istiyorlar. Kendi akıllarınca bizleri birbirimize düşürecekler."