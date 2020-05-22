CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı.

Özdemir 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP'Lİ ÖZEL SAHİP ÇIKTI

Dini değerleri aşağılayan Özdemir'e CHP sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, camilerden İtalyan marşı çalınmasına sevinen Özdemir'in CHP'li diye tutuklandığını iddia ederek bir skandala imza attı.

Adana'da Vefa Destek ekibine saldırdığı için tutuklanan Eren Yıldırım'a da değinen Özgür Özel, Yıldırım'ın ve halkın dini değerlerini aşağılayan Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirilmesinin kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

İşte Özel'in o skandal paylaşımı: