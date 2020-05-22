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    • 23.05.2020 00:15
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    'li 'de camilerden '' çalınmasına sevinen 'e sahip çıktı!

    eski İl Başkan yardımcısı , İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ''nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Halkın dini değerlerini aşağıladığı için tutuklanan Banu Özdemir'e CHP'li sahip çıktı.

    CHP skandala sahip çıktı!

    eski İl Başkan yardımcısı , İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı.

    Özdemir 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    CHP'Lİ ÖZEL SAHİP ÇIKTI
    Dini değerleri aşağılayan Özdemir'e CHP sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili , camilerden İtalyan marşı çalınmasına sevinen Özdemir'in CHP'li diye tutuklandığını iddia ederek bir skandala imza attı.

    'da Vefa Destek ekibine saldırdığı için tutuklanan Eren Yıldırım'a da değinen Özgür Özel, Yıldırım'ın ve halkın dini değerlerini aşağılayan Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirilmesinin kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

    İşte Özel'in o skandal paylaşımı:

    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e sahip çıktı!
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