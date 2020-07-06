CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın toplanmasına 3 hafta kaldı. Parti yönetimi salgına karşı kurultayın önlemler alınarak toplanacağını duyursa da muhalif kanattaki CHP'liler bu koşullarda Kurultay'ın toplanmasına karşı çıkıyor.

CNN Türk'ün aktardığı, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na dair kulis bilgileri:

"Muhalifler toplansa da Kurultay toplanacak. Artık 3 hafta kaldı, geri sayım başladı. Kurultay'ın toplanıp toplanmayacağından daha çok, kimlerin listeye gireceği, Genel Başkanlık yarışında ve Parti Meclisi'nde neler olacak bunlar tartışılıyor.

AYTUĞ ATICI

Mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en güçlü isim. Delegenin büyük bir kısmına da hakimiyetinin olduğunu ifade etmek mümkün. Bu çerçervede, Kılıçdaroğlu'na rakip olacak isimlere bakmak gerekiyor. İlk adaylığını açıklayan isimlerden biri eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı'ydı. Kendisi il il dolaşıp CHP delegeleri ve CHP örgütleriyle temas halinde. Adaylığı için imza toplamaya çalışıyor. Kurultay'da yeterli imzayı bulması halinde de adaylığını resmiyete dökme hazırlığında.

"GELECEK ADINA BİZ" GRUBU VE İLHAN CİHANER

Diğer ve güçlü grup ise 'Gelecek Adına Biz' grubu. Kendilerini 'sol' grubu olarak nitelendiriyorlar. Ve İlhan Cihaner'in adaylığı üzerinde bir alt zemin hazırlığındalar. 1-2 gün önce de Genel Merkez'i hedef alan sert bir bildiri yayınlamışlardı. Onlar da bu hafta içinde adaylığın kesinleşip kesinleşmeme konusunda bir karar varmış olacaklar. 'Gelecek Adına Biz' grubunun Kurultay'da aday çıkarması, İlhan Cihaner'i göstermeleri ile Kurultay yarışının biraz kızışacağını söylemek mümkün. Ağırlıklı olarak delege sayısına da sahipler. Aday çıkarmaları halinde, Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiremeseler de yine de bir bölünmeye neden olabilirler. Bu açıdan önemli aday çıkarıp çıkarmamaları.

MUHARREM İNCE

Diğer bir isim ise Muharrem İnce'ydi. İnce, Kurultay'ın yapılış şekli ve delege bağlamında baktığımızda aday olmama kararı aldığını biliyoruz. İnce, adaylık durumunu başka bir sürece bırakmış gibi görünüyor. Ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tavrını sürdürme bakımından böyle bir adım attığını söylemek mümkün.

Genel Başkanlık açısından olmasa da Parti Meclisi'nde ciddi bir yarışın yaşanacağını söylemek mümkün. Hem Muharrem İnce kanadının hem 'Gelecek Adına Biz' grubunun hem de çeşitli nedenlerle yönetime ters düşen küskünler grubunun parti Meclis'ine girebilmek için ve Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı anahtar listeyi delebilmek için ciddi bir mücadelesi söz konusu olacak. Çünkü Parti Meclis'i CHP'nin Kurultay'dan sonra en yetkili organı olduğu için, milletvekilliği adaylıklarından, ittifakların kimlerle yapılacağına karar verilen bir organ olduğu için herkes burada yer almaya çalışıyor.

SÜRPRİZ İSİMLER

Kılıçdaroğlu kendisinden emin bir anahtar liste hazırlayacak. Ancak edinilen bilgilere göre, bu Kurultay'da mevcut Parti Meclisi'nin yüzde 60 değişime uğraması bekleniyor. Çünkü hem kadın kotası hem gençlik kotası gibi durumlar söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun yeni isimleri taşıması bekleniyor. Yeni isimlere baktığımızda, milletvekillerinden özellikle, Murat Bakan, Zeynel Emre, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Mahir Polat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Fikret Şahin gibi isimlerin Parti Meclisi'ne yeni isimler olarak girmesi beklentiler arasında.

Ayrıca Aziz Kocaoğlu (eski belediye başkanı), Cemal Canpolat (eski istanbul il başkanı) ve Mustafa Bozbey (Bursa'da belediye başkanı olarak gösterilmişti)'i de Parti Meclis'ine taşıması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, mevcut MHK'yı da 18-19 koltuktan indirmesi bekleniyor. Bunu 12-13 civarında tutabilir. MHK da da değişiklikler olacak. Yeni MHK'ya da Uğur Bayraktutan ve Bülent Tezcan gibi isimlerin de girebileceği kulislerde konuşuluyor."