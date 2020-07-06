Skandal ifadelerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Aylin Cesur'un ilk vukuatı değil!

Önceki gün yaptığı konuşmada terbiye ve ahlak kurallarının dışına çıkan ifadelerle konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur siyaset dünyasından yoğun tepki aldı. İYİ Parti'nin Burdur 2. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada kullandığı küfür içerikli ifadeler nedeniyle tepki alan İYİ Parti'li Cesur'un bu ilk vukuatı değil. Medyatik olmayı seven Cesur'un daha önce de kameralara görünmek, gündeme gelmek amacıyla yaptığı hareketler ile sosyal medyada yoğun olarak tepki twiti aldığı görülmüştü. Cesur bir şehit cenazesinde namaz kılınırken tüm cemaatin önüne geçerek kameralara bakarak erkeklerle birlikte namaz kılma görüntüleri verirken aynı cenazede kameralar nereye dönse oraya doğru giderek ilginç görüntülerle kayda geçmiş, gözü yaşlı şehit yakınlarına sarılırken kameralara poz vererek bu garipliği sürdürmüştü!

CESUR'DAN AHLAKA AYKIRI İFADELER: O KUMLARI MÜNASİP YERLERİNE...

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur partisinin Burdur kongresine katıldı. Cesur, burada yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Cesur, "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" dedi.

AK PARTİLİ MUŞ'TAN TEPKİ: İLLA EDEP!

Bu ifadelerin yer aldığı videoyu paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İlla edep, illa edep" ifadeleri ile yanıt verdi. Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT CENAZESİNDE CEMAATİN ÖNÜNE GEÇİP POZ VERDİ

Şehit cenazesine katılan Cesur panikle namazın başlayacağı noktaya doğru ilerledi. Cemaati adeta yararak en öne geçen Cesur kameraların hemen önüne geçti ve objektiflere bakarak önce dua eder görüntüler verdi.

NAMAZ KILMAYI DA BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Burada yoğun bir tepkiye maruz kalan, Aydın İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur, namaz devam ediyor zannederek, sol elini sağ elin üstüne koyarak namaz safına durmaya çalıştı ve o esnada sol elini sağ elin üstüne koydu. Ayrıca namazı erkekler gibi kılmaya çalışması da başka bir garipliği doğurdu. Daha sonra cemaatin dua ettiğini görünce, o da duaya durdu.

KÜRKLE CENAZE NAMAZINA KATILDI!

Şehit cenazesinde cemaatin önüne geçen Cesur'un acı içindeki vatandaşların ve şehit ailesinin yanına beyaz kürkü ile gelip fotoğrafçısına birçok farklı açıdan poz vermesi dikkat çekti.

ACILI ŞEHİT AİLESİNE SARILIP FOTOĞRAF MAKİNESİNE POZ VERDİ!

Cesur'un şehit cenazesinde gözyaşları içerisindeki acılı ailenin fertlerine sarılarak kameralara bakıp fotoğraf çekilene kadar beklemesi de tepki çeken bir başka an oldu.

DEMİREL'İN CENAZESİNDE DE HEP KAMERALARI TAKİP ETTİ!

Cesur'un 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in cenazesinde de sürekli kameraları takip etmesi. Ön planda olması. Askerlerin cenaze başında olduğu sırada dahi kameraların yöneldiği tabutun yanına gitmesi dikkat çekmişti. (Sabah)