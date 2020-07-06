Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimler öncesi süslü vaatlerle sözler veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana vaatlerini gerçekleştirmek bir yana İstanbul'un çözülmüş sorunlarını da yeniden hortlatıyor. Yıllar önce temizlenen Haliç, İmamoğlu'nun ilk görev yılında yeniden çamur denizine dönerken; Riva'dan akan atık sular da bölge halkını isyan ettirmişti.

SU TANKERİ ÖNÜNDE KUYRUK

Yaşanan bu olaylardan sonra kamuoyu tarafından yoğun tepki gösterilen İmamoğlu'nun son icraati ise 90'ları hatırlattı. O dönemlerde İstanbul'un en büyük sorunu olarak göze çarpan su problemi, yeniden ortaya çıktı. İstanbul Şile'de yaklaşık 60 saatlik bir su kesintisi yaşandığı öğrenilirken, bölge halkı su alabilmek için İSKİ tankerleri önünde sıraya girdi. Ortaya çıkan tablo sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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