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    • 06.07.2020 14:15
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    İstanbul'da belediyeciliği döneminde yine su kuyruğu! 26 yıl sonra aynı manzara! Sosyal medyada tepki yağdı

    Göreve geldiği ilk günden bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine, çözülmüş sorunlarını da yeniden hortlatan 'li vatandaşı isyan noktasına getirdi. İBB'ye bağlı 'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile halkı duruma büyük tepki gösterirken, Şile'de 90'lardan kalma görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların İSKİ tankerlerinin arkasında su kuyruğuna girmesi sosyal medyada da gündem oldu.

    İstanbul'da CHP döneminde 26 yıl sonra aynı manzara

    Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimler öncesi süslü vaatlerle sözler veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana vaatlerini gerçekleştirmek bir yana İstanbul'un çözülmüş sorunlarını da yeniden hortlatıyor. Yıllar önce temizlenen Haliç, İmamoğlu'nun ilk görev yılında yeniden çamur denizine dönerken; Riva'dan akan atık sular da bölge halkını isyan ettirmişti.

    SU TANKERİ ÖNÜNDE KUYRUK
    Yaşanan bu olaylardan sonra kamuoyu tarafından yoğun tepki gösterilen İmamoğlu'nun son icraati ise 90'ları hatırlattı. O dönemlerde İstanbul'un en büyük sorunu olarak göze çarpan su problemi, yeniden ortaya çıktı. İstanbul Şile'de yaklaşık 60 saatlik bir su kesintisi yaşandığı öğrenilirken, bölge halkı su alabilmek için İSKİ tankerleri önünde sıraya girdi. Ortaya çıkan tablo sosyal medyada da büyük tepki çekti.

    İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

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