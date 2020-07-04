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    • 04.07.2020 12:30
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    ve Akşener na "ağını attı"! Fakat ortada bir sorun var

    Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü nda son günlerde siyasetin gündem maddelerinden biri olan "" tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. " gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel..." diyen Tuna, "Şayet Kemal Bey'in (tabiri caizse) "avlayacağı" veya "olta atacağı" bir kuşaksa ortada ciddi bir sorun var demektir." ifadelerini kullandı.

    Z kuşağına ağ attılar! Fakat ortada bir sorun var
    İşte 'nın "Allah yemeyi nasip etsin!" adlı :

    Hüseyin Su, "Takvim Yırtıkları"nda Nuri Pakdil'in Fanon'un bir kitabını satın alırken yaptığı "pazarlığı" anlatır. "Bir devrimcinin sıra dışı pazarlığı" başlığı altında değinmiştim, özetleyeyim:
    "Put Yapımevleri"nin yazarı merhum Pakdil ustamız tatlı tatlı pazarlık sonucunda kitabevindeki görevliyle fiyatta anlaşır. Lakin ederinin hayli üzerinde para öder. Haliyle Hüseyin abimiz şaşırır. "Efendim onca pazarlık ne oldu peki?" der. Aldığı cevap müthiştir: "Beyefendi, pazarlık yapmak sünnettir. Biz pazarlığımızı yaptık..."
    Paradigmayı paramparça eden bir pazarlık bu!..
    Gelgelelim, 'lerde pazarlık yapılmaz; barkod okunur, "muhabbet" başlamadan biter.
    Semt pazarında müdavimi olduğum bir esnaf var.
    "Karpuz nasıl, kabak çıkmasın?" dediğimde karpuzlarını asla övmez. Hiçbir şey demeden bıçağına davranıp karpuzu kesmeye koyulmaz. "Keseyim beğenmezsen para yok" da demez. Tek bir şey söyler:

    "Allah yemeyi nasip etsin!"

    Evimle pazar arası mesafe, arabayla 3 dakika. Takıldım bir gün, "En fazla 5 dakika sonra yiyeceğim" dedim. Hiç düşünmedi, hiç duraksamadı. "Allah yemeyi nasip etsin!" dedi aynı vurgulamayla. Hem de ilk kez söylemiş gibi taze, zerre konserve tınısı taşımayan bir sesle.
    Karpuz nasıl çıkarsa çıksın her daim onu tercih ederim. Akif Emre abimin "Paradigmaya kafa tutan simitçi"si gibi bir esnaf bulmuşum, hiç bırakır mıyım?



    AVM'lerde böyle esnaflar olmaz.
    Daha evvel söylemiştim: AVM'ler şöyle dursun süpermarketlere de karşıyım. Bakkalcıyım. Zira bakkaldan veresiye alışveriş yapabilirsiniz. Bakkal aynı zamanda amcadır çocuklara, siz hiç süpermarket amca duydunuz mu? Sitelere de karşıyım. Mahalleciyim. Mahalle açık toplumun göstergesidir; dahası, mahalleler dünyanın en sivil yerleşim merkezleridir.
    dedikleri çokluk sitelerde yaşayan, AVM'lerden alışveriş yapan sosyal platformlara aşina bir kuşak galiba.
    Bir de boyun eğmeyen, çok sorgulayan bir kuşakmış. Öyle diyorlar.
    Yeryüzünün en büyük tekelleri YouTube'dan Twitter'a kadar sosyal medya platformları değil mi?
    Peki bu tekelleri hiç sorguluyorlar mı?
    Ayrıca gibi çocuklarmış, çok zekiymişler. Ne güzel...
    Kemal Bey'den Meral Hanım'a kadar herkes "ağını" attığına göre bu sene çok Z kuşağı yaptı sanırım.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu ve Akşener Z kuşağına "ağını attı"! Fakat ortada bir sorun var
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