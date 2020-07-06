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    • 06.07.2020 12:10
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    Bunun adı "eko-felaket!" ’da 26 yıl sonra tankerle su kuyruğu dönemi

    Son dakika haberi... 'li 'nun başkan olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile'de halk duruma isyan etti. Vatandaşların tepkisi üzerine su tankeri ile su dağıtan belediyeye AK Parti İstanbul İl Başkanı 'tan tepki geldi. Şenocak "İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca diyoruz!" ifadelerini kullandı.

    Bunun adı eko-felaket!

    Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi.

    Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.



    Başkan Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare.

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