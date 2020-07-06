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    'li 'nin yeni taktiği: AK Partili 'nin açtığı plaja bayrak asmak istediler

    Son dakika haberi... ’nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği ’na ’nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

    İBB'nin yeni taktiği! Beykoz Belediyesi'nin açtığı plaja...

    Riva'da yer alan ve 'a bağlı olan Elmasburnu Tabiat Parkı'nda bu sene bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir tesisi İstanbulluların kullanımına açtı.

    VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALMIŞTI
    Haftada 4 gün kadınlar plajı olarak hizmet verecek plaj İstanbullulardan tam not almış ve sosyal medyada geçtiğimiz hafta boyunca çok kez paylaşılmıştı.

    BAŞKAN AYDIN'IN ZİYARETİ SIRASINDA GÖNDERE BAYRAK ÇEKİLDİ
    bu sefer bayrak tartışmasıyla gündeme geldi. 'ye bağlı cankurtaranlar, Beykoz Belediye Başkanı 'ın tesisi ziyareti esnasında göndere İBB bayrağı çekti.

    Yapılan bu hareket bir anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumluluğunun ve yetkisinin Beykoz Belediyesi'nde olması gerekçe gösterilerek İBB'nin bayrağı gönderden indirildi ve yerine Türk bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla birlikte daha da alevlendi.

    ZABITALAR KARŞI KARŞIYA
    İBB bayrağının gönderden indirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İBB zabıta sevk edildi. Yüze yakın İBB ve Beykoz Belediyesi zabıtası karşı karşıya geldi. İBB'ye bağlı zabıtaların Türk bayrağı çekilmiş olan göndere İBB bayrağını asmak istemesi tansiyonu iyice yükseltti. Beykoz Belediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB bayrağının asılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını savunurken, İBB ise bölgede çalışan iki cankurtaranını gerekçe göstererek kendi bayrağını asmak istedi. Zabıta ekiplerinin gergin bekleyişi devam ediyor.

    BİR GÜN ÖNCE DE YAŞANMIŞTI
    İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. Beykoz Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB ekipleri üzerinde imzalı bankları sahile bırakmak istemiş ve iki belediyenin ekipleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı.

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