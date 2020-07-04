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    • 04.07.2020 17:29
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    ’li eski milletvekili fena trollendi! Montaj görsel paylaşınca rezil oldu

    Montaj görüntülere balıklama atlayıp algı yapma peşine düşen 'li eski vekil rezil oldu. A Haber ekranlarına çıkan A&G ’nin Genel Müdürü ’in ekrandayken alt yazıda “TSK ve Afrin’e ilerliyor” alt yazısı yazılıydı. Photoshopla bu alt yazı troller tarafından değiştirilerek “A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!” yazıldı. Sabah Gazetesi'nden 'nın haberine göre photoshoplu ekran görüntüsü eski Milletvekili tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aksünger fena trollendi.

    CHP’li eski milletvekili fena trollendi

    A Haber'in programına çıkan A&G 'nin Genel Müdürü 'in ekrandayken alt yazıda "TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor" alt yazısı değiştirilerek "A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!" yazıldı. Bu sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı.

    CHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ TROLLENDİ
    eski Milletvekili , sosyal medya hesabından değiştirilen alt yazılı ekran görüntüsünü paylaşarak trollendi. Aksünger, "Keşke alt yazıyı yazanı da eğitseydiniz !! Eyitim şart!" dedi.

    Bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Erdal Aksünger'in bu montajı paylaşımı akıllara A Haber'e yönelik montaj kumpaslarını getirdi. A Haber'e 100'drn fazla montajla kımpas kurulmuştu.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
    Aksünger'in paylaşımı altına çok sayıda tepki mesajı yazıldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Keşke sorgulamadan montaj tresimlere atlayan sazanları da eğitseler!" dedi. Bir başkası ise "Montajı kendileri yaptığı için olabilir mi?" diye sorarken, bir diğeri "Keşke böyle basit böyle basit işlerle uğraşmayacak kadar eğitilseydiniz" diyerek tepki gösterdi.

    DALMA KAYA/SABAH

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