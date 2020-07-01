SUÇ GELİRİ 500 MİLYON

Soylu, dün saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyonun yapıldığını belirterek, "Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı" diye konuştu.

ÇOK GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

Emniyet yetkililerinden edilen bilgiye göre uluslararası uyuşturucu çetesine Ankara ve İstanbul polisi Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lardan bu yana uluslararası yasa dışı faaliyette bulunan çeteye yönelik gizli bir çalışma yürüttü.