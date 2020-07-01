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    • 01.07.2020 Gazete
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    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan 'Bataklık Operasyonu'nda 28 yıllık çetesi çökertildi

    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuyla 28 yıllık çetesi çökertildi. Bataklık adı verilen 11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin Gören ve 'ın da aralarında olduğu 74 kişi gözaltına alındı.

    Bataklık temizlendi
    Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuyla 28 yıllık çetesi çökertildi. Bataklık adı verilen 11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin Gören ve 'ın da aralarında olduğu 74 kişi gözaltına alındı.



    Çetenin bankadaki 70 milyon lirasına el konuldu. Ayrıca 21 milyon lira değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 21 adet lüks otomobile ele geçirildi.



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