Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuyla 28 yıllık uyuşturucu çetesi çökertildi. Bataklık adı verilen 11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin Gören ve Nejat Daş'ın da aralarında olduğu 74 kişi gözaltına alındı.
Çetenin bankadaki 70 milyon lirasına el konuldu. Ayrıca 21 milyon lira değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 21 adet lüks otomobile ele geçirildi.
Çetenin bankadaki 70 milyon lirasına el konuldu. Ayrıca 21 milyon lira değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 21 adet lüks otomobile ele geçirildi.