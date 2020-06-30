67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

ELEKTRONİK KELEPÇESİNİ KIRARAK FİRAR ETTİ

Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan silahlı örgüt elebaşlarından birinin, uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği, Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı da belirlendi.

Diğer örgüt elebaşı hakkında ise yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle 26 yıl hapis cezası bulunduğu, yakalanan şüphelilerin bir kısmı hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bülten ve Avrupa'da tutuklama kararları çıkarıldığı öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.