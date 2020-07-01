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    'nün savcısı firari 'ün bağlantısı iddianamede

    ’nün savcısı firari ’ün Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü sırada İstihbarat görevlilerinden talimat aldığı iddianamede yer aldı.

    Zekeriya Öz'ün CIA bağlantısı iddianamede

    Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari eski savcı 'ün Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü sırada Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat görevlilerinden talimat aldığı ileri sürüldü.

    Şüpheli Öz'ün o dönemde kullandığı telefon üzerinden iki numarasıyla görüşmesi tespit edildi. Yine Öz ile aynı soruşturmayı yürüten 'cü polislerin de ABD Başkonsolosluğu'na kayıtlı çeşitli numaralarla görüştüğü saptandı. Öz'ün görüştüğü istihbaratçıların mensubu olduğu değerlendiriliyor.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Zekeriya Öz'ün o dönemde kullandığı değerlendirilen 0505 267 21 .. numaralı telefonun irtibatları arasında iki adet Amerikan numarasının bulunduğu kaydedildi.

    Zekeriya Öz'ün 170....22 ve 170....91 numaralarıyla görüştüğü belirlendi. Ayrıca Öz ile birlikte Ergenekon soruşturmasını yürütülen polisler , , Hüseyin Işıldak, 'ın de ABD Başkonsolosluğu'na kayıtlı çeşitli numaralarla görüşme kayıtlarının tespit edildiği kaydedildi.

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