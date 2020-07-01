Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, örgütünün sözde "Medya Savunma Alanları" ilan ettiği bölgenin yüzde 60'ını denetimi altına alan Mehmetçik, dün sabah itibarıyla Türkiye sınıra yakın bölgedeki Mergasor, Heliz ve Siser Tepelerinde de kontrolü sağladı.Teröristlerin kaçarken tuzakladıkları 80 el yapımı kumandalı bomba da etkisiz hale getirildi.



ABD SİLAHLARI ÇIKTI

Mergasor bölgesindeki 65 sandık dolusu silah ve mühimmatın, Afrin'deki Zeytin Dalı harekât bölgesinden Haftanin'e getirildiği ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı sözde yardım silahları olduğu anlaşıldı.



HALK NEFES ALDI

Teröristlerin yollara kapan ve bariyerler kurup derme çatma kulübelerde kimlik kontrolü yaparak yöre halkını da canından bezdirdiği 7 kontrol noktaları tam isabetle vurularak imha edildi.Komandolar tarafından bölgede son yapılan aramalarda bulunanlar arasında Doçka uçaksavar da var.

18 Haziran'da başlatılan harekatta, şimdiye kadar, aralarında sığınak, barınma alanı, silah, mühimmat ve lojistik malzeme depoları, ağır silah mevzileri, hudut karakollarına yönelik saldırıların yapıldığı havan ve uçaksavar rampalarının da yer aldığı 800 hedef Diyarbakır, Malatya, Adana, Konya ve Eskişehir'den kalkan F-16'ların Lazer güdümlü akıllı mühimmatlarla vuruldu.