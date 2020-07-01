Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 07:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 07:47
    ABONE OL

    Pençe-Kaplan operasyonu ile 'nın inleri yerle bir!

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ’ya yönelik düzenlediği Pençe-Kaplan operasyonunda eli kanlı terör örgütünün inleri bir bir yok edildi. sınırı yakınındaki Mergasor, Heliz ve Siser tepelerinde kontrolü sağladı. Hainlerin kaçarken arkalarında bıraktıkları bombalı tuzaklar imha edildi

    Uludere'nin karşısındaki Haftanin'de devam eden Pençe Kaplan Harekâtı'nda, örgütünün sözde "Medya Savunma Alanları" ilan ettiği bölgenin yüzde 60'ını denetimi altına alan Mehmetçik, dün sabah itibarıyla sınıra yakın bölgedeki Mergasor, Heliz ve Siser Tepelerinde de kontrolü sağladı.Teröristlerin kaçarken tuzakladıkları 80 el yapımı kumandalı bomba da etkisiz hale getirildi.

    ABD SİLAHLARI ÇIKTI
    Mergasor bölgesindeki 65 sandık dolusu silah ve mühimmatın, Afrin'deki Zeytin Dalı harekât bölgesinden Haftanin'e getirildiği ve ABD'nin /'ye sağladığı sözde yardım silahları olduğu anlaşıldı.

    HALK NEFES ALDI
    Teröristlerin yollara kapan ve bariyerler kurup derme çatma kulübelerde kimlik kontrolü yaparak yöre halkını da canından bezdirdiği 7 kontrol noktaları tam isabetle vurularak imha edildi.Komandolar tarafından bölgede son yapılan aramalarda bulunanlar arasında Doçka uçaksavar da var.
    18 Haziran'da başlatılan harekatta, şimdiye kadar, aralarında sığınak, barınma alanı, silah, mühimmat ve lojistik malzeme depoları, ağır silah mevzileri, hudut karakollarına yönelik saldırıların yapıldığı havan ve uçaksavar rampalarının da yer aldığı 800 hedef , , , ve 'den kalkan F-16'ların Lazer güdümlü akıllı mühimmatlarla vuruldu.

    Haberler Güncel Pençe-Kaplan operasyonu ile PKK'nın inleri yerle bir!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri