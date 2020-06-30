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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Bataklık Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Elebaşları yakalandı! Servet biriktirmişler...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik düzenlenen "bataklık operasyonu"nunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre 11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.'nin de aralarında olduğu 74 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca operasyon sırasında 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konuldu. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.

30.06.2020 18:12 - Son Güncelleme: 30.06.2020 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





