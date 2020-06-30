Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Bataklık Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Elebaşları yakalandı! Servet biriktirmişler...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik düzenlenen "bataklık operasyonu"nunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre 11 ilde 110 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.'nin de aralarında olduğu 74 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca operasyon sırasında 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konuldu. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam ediliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır.
Silahlı olarak faaliyet yürüten suç örgütü yöneticileri, 90'lı yıllardan bu yana tüm dünyada, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru faaliyet yürüttükleri ülkelerden bazılarıdır.
1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplam 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamaları, tespit edilen uyuşturucu ticareti olaylarıdır.