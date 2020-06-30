Nejat Daş kimdir? Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş suçları nelerdir?

Nejat Daş kimdir? Nejat Daş suçları nelerdir? Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş kimdir sorusu gündeme oturdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlenirken Nejat Daş da gözaltına alındı. Bugüne kadar birçok kaçakçılık dosyasında adı geçen Nejat Daş'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Nejat Daş kimdir? İşte Nejat Daş hakkında merak edilen bilgiler!

GÖZALTINA ALINDI

Bakan Soylu'nun açıkladığı örgütün 2 tepe yöneticisinin, Nejat Daş ve Çetin Gören olduğu öğrenildi. Daş ve Gören, İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekti. Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıktı.