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    • 21.05.2020 17:30
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    'li Başkanı de ""cı çıktı!

    'in bazı bölgelerindeki camilerde hoparlörden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ''nın çalınması birçok kesimden tepki çekmiş, olay sonrası ’nca soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan bu skandala ’li İzmir İl Başkanı ’den destek geldi. Bu destek ardından CHP’li Başkanı ’in de neredeyse her kutlama ve etkinlikte bu marşı çaldığı ortaya çıktı. Soyer’in ‘Çav Bella’ aşkı şaşırttı.

    'de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen '' çalınmıştı.

    "KORSANLI SABOTAJ"
    İzmir Müftülüğü'nce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Olayla ilgili 'nca adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenilmişti.

    TUNÇ SOYER'İN 'ÇAV BELLA' AŞKI
    Tepki çeken bu olaya 'li İzmir İl Başkanı ise şaşırtan bir şekilde destek verdi. CHP'li Özdemir'in desteği ardından akıllara her kutlama ve etkinlikte 'Çav Belle' isimli şarkıyı söyleyen CHP'li Başkanı geldi…

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu neredeyse her etkinlikte bu şarkıyı çalıyor. CHP'li Tunç Soyer'in ise mitinglerde, parti etkinliklerinde ve resmi bayramlarda Çav Bella marşını kullanması dikkat çekiyor.

    23 NİSAN'DA VE SEÇİMDE 'ÇAV BELLA' ÇALMIŞTI
    Koronavirüs salgını döneminde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehri dolaşan CHP'li Tunç Soyer'in bando ekibinin çaldığı Çav Bella marşına eşlik etmesi de gündeme gelmişti. Soyer'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki görürken siyasi parti mensuplarınca da eleştirilmişti. CHP'li Tunç Soyer aynı zamanda seçim sonrası kutlamalarını da bu şarkı eşliğine yapmıştı.

    DAMLA KAYA-SABAH

    Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de "Çav Bella"cı çıktı!
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