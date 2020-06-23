CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atıyor.



Soyer geçtiğimiz hafta TÜRSAB acenteleri yetkilileriyle internet üzerinden toplantı yaptı. Soyer toplantıda 'İzmir bayrağı' ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Benim aklımda bir 'İzmir Parası' çıkarmak vardı hatta buna İZ Coin diye bir isim de koymuştum" sözleriyle açıkça İzmir'i Türkiye'den bağımsız eyalet gibi yönetme isteğini ortaya koydu. Soyer'in skandal açıklaması şu şekilde:

CHP'li Tunç Soyer, PKK'ya destek bildirisine imza atan üç akademisyeni belediyenin şirketine yönetici olarak atamış ve Büyükşehir'in organizasyon ihalelerini HDP 'li Ahmet Saymadi'ye vermişti. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli,dedi.Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal da Soyer'esözleriyle tepki gösterdi. AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe isediyerek Soyer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğluifadesini kullandı.Soyer'in skandal ifadelerini CHP Sözcüsü Faik Öztrak sözleriyle savundu. Soyer ise büyük tepki üzerine yanlış anlaşıldığını savundu.CHP İzmir Milletvekilleri Ali Yiğit ve Özcan Purcu ile Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, parti il binası önünde partililere seslenmişti. Yiğit, "Cumhurbaşkanı, Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği'ni istemiyoruz' diyorlar. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı" ifadelerini kullanmıştı.CHP 2018 seçim bildirgesinde de yer alan Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın hayata geçirilmesini vaat etti. Eyalet sistemini öngördüğü için terör örgütünün savunduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartlarına koyulan çekincelerin kaldırılacağı ve tamamının uygulanacağı dile getiriliyor.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 2011'de Hakkari'de yaptığı bir açıklamada KCK davası kapsamında belediye başkanlarının tutuklanmasını kınamış ve "Yerel yönetimleri, Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz. Böylece yerel yönetimlerin güçlenmesi, halka daha sağlıklı hizmet vermesi, sağlıklı gelirle kavuşması belediye başkanlarının Ankara'ya gidip para dilenmemesi gibi bütün onları savunacağız" demişti. Kılıçdaroğlu daha sonra sözlerinden çark edip, "Ne söyledim orada AB'nin kabul ettiği koşullarda, evrensel koşullarda, yerel yönetimlerin zaten özerklikleri var kim dedi özerkliği yok" diye konuşmuştu. Tunç Soyer'in sözlerine CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç bir savunma geldi. Öztrak "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı açıklamaları turizmcilerle yapmış olduğu bir dijital konferansta yapmış. Öyle anlaşılılıyor ki bütün bunlar yani yapılacak olan bu şeyler tamamen İzmir'i tanıtmak, İzmir'i markalaştırmak dünya turizminde daha yukarılara çıkarmak için yapılmış olan bir takım promosyon projeleridir. Öküzün altında buzağı aramaya gerek yoktur" diye konuştu.Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır.Bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor.Milli şuurdan ve tarih bilincinden yoksun bu zihniyet, dün de "Kıbrıs'tan çıkalım" demişti. Bu açıklamaların ardında ne olduğu, ne hesaplar yapıldığı ortaya çıkarılmalı.HDP kendi söylemlerini gizli ittifak nedeniyle CHP'li belediye başkanlarına yaptırmaya çalışıyor.9 Eylül 1922 günü, Yüzbaşı Şerafettin'in İzmir Hükümet Konağı'na astığı ay yıldızlı al bayrağımız bir daha asla inmeyecektir.İzmir'i özerk yapmaya onun gücü yetmez. Bu hayallerinden bir an önce vazgeçsinler. CHP ile HDP el ele vermiş devletçikler kurmayı tartışıyor.İzmir Yunan ağzıyla konuşmak bir belediye başkanının ülkeye yapacağı en büyük ihanettir.Doğru bulmuyorum. İzmir'in tarihi ile ilgili doğru kaynaklardan bilgi edindiği kanaatini taşımıyorum. SABAH