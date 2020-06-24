Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı sonrasında komandolarla Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesine girdi. Yapılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arama tarama faaliyetlerini sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bu arama tarama faaliyetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu videoda 150 metrelik bir mağara görüntülendi.

150 METRELİK TÜNEL TESPİT EDİLDİ

MBS, paylaşımında "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Kahraman Komandolarımız, PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti" dedi.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Kahraman Komandolarımız, PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti. https://t.co/G1Vps1GAwr pic.twitter.com/Ewje8sL2bN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2020

Damla Kaya/Sabah