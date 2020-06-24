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    • 24.06.2020 11:39
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    Terör örgütü 'ya Pençe-Kaplan darbesi! 150 metrelik tünel tespit edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde arama tarama faaliyetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu videoda 150 metrelik bir tünel görüntülendi.

    Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kaplan darbesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı sonrasında komandolarla kapsamında Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesine girdi. Yapılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arama tarama faaliyetlerini sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bu arama tarama faaliyetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu videoda 150 metrelik bir mağara görüntülendi.

    150 METRELİK TÜNEL TESPİT EDİLDİ
    MBS, paylaşımında "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Kahraman Komandolarımız, PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit etti" dedi.

    Damla Kaya/Sabah

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