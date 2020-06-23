23.06.2020 15:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir videokonferans görüşmesinde sarf ettiği ‘İzmir bayrağı’ ve ‘İzmir parası’ tartışma yarattı. Açıklamaya AK Parti ve MHP başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki geldi. Peki Soyer'in "eyalet" imasında bulunan çıkışı bir gaftan mı ibaret yoksa altında bir siyasi projenin sinyalleri mi yatıyor? SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş ve Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, toplumun tüm kesiminin tepkisini topladı. Vatandaşlardan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet kurma derdine düşmüşler", "Devlet içinde devlet demek", "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin zaten bir bayrağı var. Bu sözlerini yadırgadık. Neyi algılatmaya çalışıyor anlamak istiyoruz" yorumları geldi. AK Parti ve MHP de Soyer'in eyalet imasında bulunan çıkışına büyük tepki gösterdi.



GAF MI PROJE Mİ?

Peki Soyer'in tepki çeken açıklamaları basit bir gaf mı yoksa siyasi bir projenin sinyalleri mi? SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş ve Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç "Tunç Soyer'in geçmiş siciline de baktığımızda bir anlamda da şaşırmamız gerektiğini düşünüyorum. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar için neler söylediğini "yüreğimiz yanıyor" sözlerini HDP'ye adeta gücüne güç katmak için olan çabalarını unutmamak gerekiyor." dedi.





HDP'YE GÖZ KIRPAN AÇIKLAMALAR!

SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş, konuya ilişkin "Sayın Soyer'in ilk açıklaması ilk tartışılan söylemleri değil bu. Kıbrıs meselesinden Sur'daki açıklamalarından tutun da eğitimin yerelleştirilmesine kadar benzer açıklamaları var. Daha önceki açıklamaları HDP siyasetine ve diline çok yakın söylemleri daha önceden tartışılmamış olsaydı sadece bu bayrak ve para basımı üzerinden bi diyebilirdik ki belki burada bir gaf olmuş olabilir ya da kendisi yanıltılmış olabilir. Ama mesele öyle değil bu ilk değil daha önce benzer tartışmalar var. HDP söylemine ve siyasetine çok yakın açıklamaları var. Bu konuşmaları da öncekilerin üzerine ekleyerek tartışmak ve anlamlandırmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.