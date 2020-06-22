Tunç Soyer'in 'eyalet' skandalına sert tepki! "Kafalarındaki asıl planı ağzından kaçırmış!"

22.06.2020 16:41

CHP'li İzmir Milletvekili Tunç Soyer'in katıldığı bir toplantıda dile getirdiği 'İzmir Bayrağı' ve 'İzmir parası' hayaline tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Aslında bu uzun zamandır işlenen bir tema ancak ilk defa bir belediye başkanı temelinde dillendirildi. Kafalarındaki asıl planın ne olduğunu ağzından kaçırmış" ifadelerini kullandı. Şahin, "CHP yönetiminin Tunç Soyer’e ‘sen ne yapıyorsun diye sorması gerek’ diye sorması gerek. Hani siz Mustafa Kemal’in askerleriydiniz?" diye sordu.

Geçtiğimiz aylarda CHP'ye yakın isimler ve "yandaşı" medya kuruluşları tarafından CHP'li belediyelerin 'yerel hükümet' olarak yansıtılmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir için ayrı bir 'bayrak' ve 'para' çalışması içinde olduğunu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren Soyer yakın çevresi tarafından da "Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır" sözleriyle uyarıldığını ifade etti.

"KAFALARINDAKİ ASIL PLANI AĞZINDAN KAÇIRMIŞ"

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Durum gerçekten tam bir skandal. Defalarca izledim. Acaba bu Tunç Soyer olmayabilir mi? Bir belediye başkanı böyle bir şey söyleyebilir mi? Ne demek istiyor? Burada İzmir parası bastıracağını söylüyor. Parayı kimin basacağını CHP'nin kendi belediye başkanlarına hatırlatmalı. 'İzmir coin' diye İzmir'e özel bir para diyor. 'İzmir tarihte bayrağı olan bir kenttir' dedi. Araştırdım öyle bir durum yok. Bu arkadaşlar kendi içlerinde yaptıkları toplantılarda kafalarında İzmir'i ayrı bir eyalet gibi görüyorlar. İzmir'i Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünden farklı bir coğrafya olarak değerlendiriyorlar. Aslında bu uzun zamandır işlenen bir tema ancak ilk defa bir belediye başkanı temelinde dillendirildi. Kafalarındaki asıl planın ne olduğunu ağzından kaçırmış" dedi.

"HANİ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYDİNİZ?"

İzmir'de Kadife Kale diye bir yer var. Tarihi değeri olan Kadife Kale için Tunç Bey 'Pagos' ifadesini kullanıyor. İzmir'in kurtuluş tarihi 9 Eylül. Ama şimdi 9 Eylül'e alternatif bir gün tartışması çıkardılar. CHP yönetiminin Tunç Soyer'e 'sen ne yapıyorsun diye sorması gerek' diye sorması gerek. Hani siz Mustafa Kemal'in askerleriydiniz? Mustafa Kemal değil miydi 9 Eylül'de Yunanlıları denize döken? Şimdi siz Milli Mücadele'nin sembol kenti için kimsenin aklına gelmeyi cüret dahi edemeyeceği bazı hayallerinizi bu kadar rahat dile getirebiliyorsunuz. Ve bundan hiç de çekinmiyorsunuz. Belediye başkanının bir an önce Türkiye'nin gerçekleri ve CHP'nin tüzüğüyle yüzleşmesi gerekiyor.