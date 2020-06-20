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    Tekzip sıralaması belli oldu! Yalan habercilikte şampiyonluğu göğüsledi

    Milleti aldatan medya kuruluşları açıklandı. , , ve gibi gazetelerin yalan haber içeriklerine sahip olduğu tekzip listesindeki rakamlardan ortaya çıktı. Cumhuriyet 23 tekzip yayınlayarak şampiyon oldu. Sabah'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...

    Yalan haberin şampiyonu Cumhuriyet
    DAMLA KAYA / SABAH

    'deki basın organlarının yalan haber içerikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. 2019 yılının Ocak ayından itibaren bilgilerin yer aldığı tekzip ve düzletme metni listesinin rakamlarına bakıldığında , , ve gibi gazetelerin yer aldığı görüldü.

    YALAN HABERDE CUMHURİYET GAZETESİ BİR NUMARA

    Listede Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip sayısına bakıldığında diğer gazetelere göre açık ara birinci oldu. Cumhuriyet, 23 tekzip yayınlarken, Birgün Gazetesi 13 tekziple ikinci sırada yerini aldı.

    SÖZCÜ DE LİSTEDE

    Anayurt Gazetesi ise tekzip yayınlamada yedi haberle üçüncü oldu. Sözcü, Evrensel ve Aydınlık Gazeteleri ise tekzip yayınlama listesinde beş yalan habere beş tekziple listede dördüncü oldu. Türkgün Gazetesi dört yalan habere tekzip yayınlayarak beşinci olurken, Gazetesi üç tekzip yayınlamak suretiyle altıncı sırada yerini aldı.

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