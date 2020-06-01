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    • 01.06.2020 13:19
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    Tekzip Cumhuriyet'i rezil oldu! 2 günde 4 ayrı düzeltme

    İletişim Başkanı 'u asılsız le hedef alan , dün olduğu gibi bugün de ilk sayfasından tekzip metni yayınladı.

    Tekzip Cumhuriyet'i rezil oldu! 2 günde 4 ayrı düzeltme

    Geçtiğimiz ay yaptığı asılsız le İletişim Başkanı Prof. Dr. 'u hedef gösteren , Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığını iddia etmişti. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış, İletişim Başkanı Altun Cumhuriyet Gazetesi hakkında şikayette bulunmuştu.


    *Dün/Bugün

    TEKZİP METİNLERİ YAYINLANDI
    Cumhuriyet Gazetesi, yaptığı yalan haberlerle ilgili olarak dün biri manşetten olmak üzere ilk sayfasından 3 adet tekzip metni yayınlamıştı. Aynı gazete bugün de manşetinden "Cevap ve düzeltme" başlığı ile bir tekzip metni yayınladı. Yayınlanan tekzip metinleriyle birlikte yalan haberlerle algı operasyonu yapan Cumhuriyet'in ipliği bir kez daha pazara çıkmış oldu.

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