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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkanı , 'ne canlı olarak bağlanıyor. Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj, yapılan yatırımı iki katıyla geri ödemiştir." dedi

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    Başkanı , 'ne canlı olarak bağlanıyor. Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    - Barajlar silsilesine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Kısa bie süre önce Ilısu Barajı'nı açtık. Bu barajla tüm bölgeye hizmet edeceğiz. Ardından Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması sürecine tanıklık ettik.

    - Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 588. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerini de iki katından fazla taşıdık.

    Yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajımızda su tutulmaya başlamıştır. İnşa bedeli 330 milyon lira olan baraj, yapılan yatırımı iki katıyla geri ödemiştir.

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