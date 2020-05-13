FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu.

Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.

KÜÇÜKKAYA, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "TROL" DİYEREK HAKARET ETTİ

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da; 30 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk aldı.

İsmail Küçükkaya; "Tıklım tıklım dolu otobüsler. İsmail Saymaz da gördüm. Meslektaşım ve arkadaşımdır kendisi" dedi ve İsmail Saymaz'ın otobüse binen yolcularını hedef alan paylaşımını okudu. Küçükkaya; "Ya başkan inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum." iddiasında bulundu.