CHP'den PKK sevicisi BirGün gazetesine reklam desteği!

CHP'li belediyeler, yayınlarıyla Türkiye aleyhine propaganda yapan medya kuruluşlarına desteğini sürdürdü.

2019'un Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'na bağlı İSPARK'ın Cumhuriyet gazetesi ile günlük 4 bin 550 gazete için abonelik anlaşması yaptığı ortaya çıkarken kısa süre önce ise Türkiye genelinde birçok CHP'li belediye, belediye araçları ve belediyeye ait büfelerden Sözcü gazetesi dağıtmaya başlamıştı. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan insanlara bir çok belediye gıda ve ihtiyaç yardımı yaparken CHP'li belediyelerin gazete dağıtması tepki çekmişti.

CHP'Lİ 38 BELEDİYE TERÖR DESTEKÇİSİ BİRGÜN'E REKLAM VERDİ

CHP'li belediyelerin Türkiye karşıtı yayın yapan medyaya desteğinin son ayağı ise Birgün gazetesi oldu.

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye'nin YPG'ye ve PKK'ya karşı operasyonlarında terör örgütlerinin diliyle yayın yapan, şehit olan askerlerimize 'şehit' diyemeyen Birgün gazetesine bugün tam 38 CHP belediyesi birden ilan verdi. Tirajı 5 bin bile olmayan ve hatta ilan veren bazı belediyelerin bulunduğu bölgede erişimi bile olmayan gazeteye bir anda bu kadar çok CHP'li belediyenin ilan vermesi büyük tepki çekti.

Sık sık terör örgütü yanlısı haberler yapan gazeteye, CHP'li belediyelerin ilan vererek on binlerce lira akıtması ise seçimlerde CHP'nin yaptığı ittifakı akıllara getirdi. 4 bin tirajlı gazeteye ilan veren CHP'li belediyelerin listesi şöyle oldu:

* Adana Büyükşehir Belediyesi

* Ankara Büyükşehir Belediyesi

* İzmir Büyükşehir Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Mersin Büyükşehir Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Aydın Büyükşehir Belediyesi

* Çanakkale Belediyesi

* Bilecik Belediyesi

* İstanbul Sarıyer Belediyesi

* İstanbul Şişli Belediyesi

* İstanbul Beşiktaş Belediyesi

* İstanbul Bakırköy Belediyesi

* İstanbul Kadıköy Belediyesi

* İstanbul Ataşehir Belediyesi

* İzmir Bayraklı Belediyesi

* İzmir Selçuk Belediyesi

* İzmir Karabağlar Belediyesi

* İzmir Bornova Belediyesi

* İzmir Çeşme Belediyesi

* İzmir Karşıyaka Belediyesi

* İzmir Dikili Belediyesi

* İzmir Buca Belediyesi

* İzmir Çiğli Belediyesi

* İzmir Konak Belediyesi

* İzmir Gaziemir Belediyesi

* Bursa Mudanya Belediyesi

* Bursa Nilüfer Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Muğla Fethiye Belediyesi

* Muğla Bodrum Belediyesi

* Balıkesir Balya Belediyesi

* Balıkesir Burhaniye Belediyesi

* Aydın Efeler Belediyesi

* Aydın Kuşadası Belediyesi

* Aydın Didim Belediyesi

* Adana Seyhan Belediyesi

* Adana Çukurova Belediyesi