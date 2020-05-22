Cumhuriyet Gazetesi'nin, "Rekor 'Altun' cezası" başlıklı haberine Basın İlan Kurumu'ndan yalanlama geldi.

Söz konusu haberde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un baskısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne ceza kesildiği iddia edilmişti. BİK'ten yapılan açıklamada, "1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu istek veya talimatla hareket etmez. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi'ne Basın Ahlak Esasları ve kurumumuzun sorumlu olduğu mevzuat maddeleri ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulamıştır. Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Gazetesi'nin 22 Mayıs 2020 tarihli nüshasında "Rekor 'Altun' cezası" manşeti kullanılmıştır. Bu manşet altında yapılan haberde, Basın İlan Kurumu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne Fahrettin Altun'un isteği doğrultusunda müeyyide uyguladığı iddia edilmiştir. Söz konusu manşet ve haber doğruları yansıtmamakta ve gerçeği çarpıtmaktadır.

Cumhuriyet Gazetesi'nin "Saraydaki gücünü kullanan Fahrettin Altun istedi" üst başlığıyla verdiği "Rekor 'Altun' cezası" manşeti, "Haberciliğe sopa" spot başlığı ve ifadeleri, Cumhuriyet Gazetesi'nin daha önce de ceza almasına neden olan taraflı, kışkırtıcı ve hedef gösterici dil ve üslubuna örnek teşkil etmektedir.

1961 yılında kurulan Basın İlan Kurumu istek veya talimatla hareket etmez. Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi'ne Basın Ahlak Esasları ve kurumumuzun sorumlu olduğu mevzuat maddeleri ihlal edildiği için yasal müeyyide uygulamıştır. Bu hedef gösterici yaklaşımı ve medya dilini esefle kınıyoruz.

Basın İlan Kurumu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kararlarında ve yaptırımlarında başta Anayasa olmak üzere ilgili yasalar ve Basın Ahlak Esasları ile belirlenmiş mevzuat çerçevesinde açık ve şeffaf kararlar almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.