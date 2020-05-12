İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İBB), koronavirüs sürecinde otobüsün dolu olduğuna ilişkin sosyal medyada fotoğraf paylaşanlar hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

İBB Hukuk Müşavirliği, korona günlerinde otobüsün dolu olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştıkları gerekçesiyle Mehmet Önder Duman ve eski Beylikdüzü Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci hakkında 30 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu.





"TÜM KAYITLAR İNCELENDİ İBB'NİN ŞİKAYETİNİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kararda, İBB Hukuk Müşavirliği'nden iddiaya konu iki otobüsün kamera kayıtları, üç aylık yolcu sayıları, yolcuların İstanbul kart bilgilerinden kimlik bilgileri, şoförlerin kimlik bilgilerinin gönderildiği belirtildi. Kararda, "Gönderilen yazı ekleri, yolcu ifadeleri ve tüm dosya kapsamında göre İBB Başkanlığı'nın şikayetinin ve basın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçun unsurlarının oluşmadığı" belirtildi.





Takipsizlik kararında, ayrıca CHP'li İBB yönetimine adeta demokrasi ve yerel yöneticilik dersi verildi. Kararda "Pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu, şayet toplu taşıma araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğu, yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma ve imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerinin bulunduğu" ifade edildi.

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Mehmet Önder Duman hakkında "paylaşımların ağır ve kaba eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" ifade edilerek yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.

CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN BİR REZALET DAHA

Tüm bu gelişmeler İBB'nin haksızlığını ortaya koyarken Cumhuriyet Gazetesi sahneye çıkarak skandal bir haberle İBB'ye sahip çıkmaya kalkıştı. Ancak yaptıkları haberle sadece kendilerini rezil ettiler.





Cumhuriyet Gazetesi, savcılığın soruşturma ile ilgili kararını çarpıtarak "İBB'ye 'dolu otobüs komplosu' kuran AKP'liler hakkında takipsizlik kararı" başlıklı akıllara durgunluk veren bir haber servis ettiler.





Yapılan bu skandal haber sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki çekti.





