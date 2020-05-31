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    • 31.05.2020 12:45
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    Tekzip Cumhuriyet'i! İletişim Başkanı 'u hedef almışlardı...

    , İletişim Başkanı hakkında yaptığı asılsız le ilgili olarak bugün ilk sayfasından üç adet tekzip metni yayınladı.

    Tekzip Cumhuriyet'i! Altun'u hedef almışlardı...

    , geçtiğimiz ay İletişim Başkanı Prof. Dr. 'u hedef alarak, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığını iddia etmişti. Ortaya atılan iddiaların ardından, in gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

    Cumhuriyet, arsaya kaçak yapı yapıldığını iddia etmesinin yanı sıra bölgenin Vakıflar Müdürlüğünden düşük bedelle kiralandığı yalanını da öne sürmüştü. Oysa daha önceki yıllarda aylık 20 lira kira bedeliyle bile ihale edilen ancak yıllardır taliplisi çıkmayan arsanın, Altun tarafından yıllık 3 bin 100 lira bedelle kiralandığı açıklanmıştı.

    TEKZİP METİNLERİ YAYINLANDI
    Cumhuriyet Gazetesi, yaptığı yalan haberlerle ilgili olarak bugün biri manşetten olmak üzere ilk sayfasından 3 adet tekzip metni yayınladı. Yayınlanan tekzip metinleriyle birlikte yalan haberlerle algı operasyonu yapan Cumhuriyet'in ipliği bir kez daha pazara çıkmış oldu.

    Haberler Güncel Tekzip Cumhuriyet'i! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef almışlardı...
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