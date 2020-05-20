BODRUM SAKİNİ
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'un en nezih semtinde villa dikti. Yasalara aykırı olarak genişletip saraya çevirdi. Yıkım kararı verildi.
FATİH AĞA
FOX TV sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde 3 binayı kaçak inşa etti. İmar Barışı ile aklanacağını zannetti. Yıkım kararı geldi.
FİRARİ İŞGALCİ
Almanya'ya sığınan Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının Hazine arazisine yapıldığı ortaya çıktı. Yıkım kararı alındı.
TARLAYA KÖŞK DİKTİ
Sözcü yazarı Soner Yalçın da 'Kaçakçı' çıktı. Çeşme'de çivi bile çakılması yasak olan araziye 3 katlı köşk yaptırdı.