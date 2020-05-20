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    Kaçak 4’lü: , , ve

    Hak-hukuk diyerek mangalda kül bırakmadılar. Atatürk’ün arkasına saklandılar. Kaçak villa yaptılar. Sözcü yazarı , 'un en nezih semtinde villa dikti. Yasalara aykırı olarak genişletip saraya çevirdi. Yıkım kararı verildi.




    BODRUM SAKİNİ



    Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum'un en nezih semtinde villa dikti. Yasalara aykırı olarak genişletip saraya çevirdi. Yıkım kararı verildi.



    FATİH AĞA



    FOX TV sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde 3 binayı kaçak inşa etti. İmar Barışı ile aklanacağını zannetti. Yıkım kararı geldi.



    FİRARİ İŞGALCİ



    Almanya'ya sığınan Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının Hazine arazisine yapıldığı ortaya çıktı. Yıkım kararı alındı.



    TARLAYA KÖŞK DİKTİ



    Sözcü yazarı Soner Yalçın da 'Kaçakçı' çıktı. Çeşme'de çivi bile çakılması yasak olan araziye 3 katlı köşk yaptırdı.
    Haberler Güncel Kaçak 4’lü: Can Dündar, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın
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