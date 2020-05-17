



188 METREKARELİK İŞGAL

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Villanın kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da düğmeye bastı. Yapılan incelemeler sonucunda Can- Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname yollandı. Aksi takdirde havuz ve bahçenin yıkılacağı vurgulandı. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de aktarıldı.

