Firari gazeteci Can Dündar'ın, kaçak olduğu ortaya çıkan Bodrum'daki villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı... Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce, bin 184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı evin bahçe duvarının, 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği anlaşıldı.
İşgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının Hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname yollandı.
188 METREKARELİK İŞGAL
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Villanın kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da düğmeye bastı. Yapılan incelemeler sonucunda Can- Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname yollandı. Aksi takdirde havuz ve bahçenin yıkılacağı vurgulandı. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de aktarıldı.