Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villa skandalının ardından Fox TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal da Seferihisar'daki 8.3 dönümlük arazi üzerine yaptığı kaçak yapılarıyla ilgili haber gündeme damga vurdu. Portakal'ın, 2015'te aldığı tarla vasfındaki arazi üzerine hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu ortaya çıkmıştı. Ekranlarda İmar Barışı Yasası'yla ilgili 'Vicdanım kabul etmiyor' diyerek atıp tutan ve sözde dürüstlükten bahsederken mangalda kül bırakmayan Portakal'ın, büyük bir ikiyüzlülükle arazisine inşa ettiği kaçak yapılar için 2018'de İmar Barışı'ndan faydalandığı tespit edilmişti.

KAÇAK DEĞİL KÜMESMİŞ

'Yapı kayıt belgesi' alarak yaklaşık 4 milyon lira değerindeki çiftlik içindeki 3 kaçak yapıyı yasal hale getiren Portakal, yaptığı usulsüzlük ve ikiyüzlülük ortaya çıkınca olayı sulandırarak örtbas etme çabasına girişti. Kaçak yapıları ile ilgili basında haberlerin yer almasının ardından Fatih Portakal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisi de yıllarca muhabirlik yapan ve gazeteci olmasına rağmen yaptığı açıklama ile basının özgürce çekim yapmasına tepki göstererek yine bir çelişkiye imza atan Portakal, "Drone kaldırıp evimin üzerine uçuruyorlar. Özel mülkümü yukarıdan çekiyorlar. Hakkınızda emniyete şikayette bulunuldu. 21 metrekare konteynır sundurma, 10 metrekare oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş alan. İmar barışı başvurusu yok denilen yer 25 tavuğun bulunduğu kümes. Bildiğin kümes" diye açıklama yaptı.







İNCELEME YAPILDI

Bu arada Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Seferihisar'daki çiftlik evinde incelemelerde bulundu. Çiftlik evinde ölçümler yapan yetkililer kişi beyanına dayalı olarak yapılan İmar Barışı başvurusunu mercek altına aldı. Çiftlik evindeki kapalı alanları tek tek ölçen ekipler mevcut yapıların da fotoğraflarını çekti. Ardından da tutanak tutup çiftlikten ayrıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Portakal'ın çiftliği ile ilgili yaptığı çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Müdürlük ayrıca 8.3 dönüm büyüklüğündeki çiftliğin uydu fotoğrafları üzerinde de inceleme başlattı. Hükümetin başlattığı İmar Barışı uygulaması 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları kapsadığı için Torlak çiftliğine ait bu tarihten önceki ve sonraki uydu fotoğrafları da birbirleri ile karşılaştırılacak. Eğer bu tarihten sonra yapılan ve imar barışı uygulamasından yararlandırılan yapılar var ise arazi üzerine kayıtlı olduğu için Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal hakkında yasal işlem başlatılabilecek.

YIKIM KARARI GELEBİLİR

Portakal ailesine ait 'Torlak Çiftliği' ile ilgili bundan sonra izlenecek süreç Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nün çiftlikte yaptığı inceleme sonucunda kaleme alacağı rapora göre şekillenecek. Eğer yerinde yapılan ölçümlerle Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın imar barışından yararlanmak için yaptığı başvuru sırasında beyan ettiği metrekare ölçümleri birbirini tutmazsa Portakal çiftinin yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak inşa ederek İmar Barışı'na soktuğu yapılarla ilgili bakanlıkça verilen yapı kullanım belgesi iptal edilip yalan beyanda bulunmaktan Armağan Portakal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulabilecek. İl Müdürlüğü ayrıca Seferihisar Belediyesine yazı yazarak imara aykırı yapıların yıkılmasını isteyebilecek.

VATANDAŞTAN TEPKİ: 'İKİYÜZLÜ BİR İŞGÜZARSIN'

Portakal'ın kaçak skandalı ve arazisine inşa ettiği kaçak yapıları 'kümes' diyerek geçiştirme çabası, sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki gördü. Portakal'ın kaçak yapıları 'PortakalınKaçakÇiftliği' başlığı ile Twitter'da dün tt yani trend topics, en popüler ve en çok konuşulan başlık oldu. Marginale isimli hesap, "Dünden bugüne Fatih Portakal. Bu nasıl bir tezattır' derken, Ebabil Harekatı isimli hesap, "Allah insanı kınadığıyla imtihan edermiş. İmar Barışı Yasası çıkınca eleştiren Fatih Portakal, koşa koşa gidip yasadan faydalanmak için başvurmuş" diye yorum yaptı. Erdem Gül isimli vatandaş, "Konu kendin olunca yasalar nasıl da aklına geliyor. Peki devlet sırlarına vakıf bir bürokratın evini gözlemleyip, teşhir ettiklerinde neden sesin çıkmadı. Hatta haberini bile yaptın. Sen de Atatürk maskesi takmış iki yüzlü bir işgüzarsın" dedi. Ümit Mert isimli vatandaş, "Lafı eveleyip geveleme. İmar Barışı'ndan faydalandın mı faydalanmadın mı?" diye yorum yaptı. Oğuzhan adlı Twitter kullanıcısı ise, "Fatih Portakal'ın bir çiftliği var. Çiftliğinde kaçakları var. Soyer Soyer diye bağırır. Çiftliğinde Fatih Portakal'ın" diye esprili bir tweet attı.

GÜVENILIR DERKEN KAÇAKÇI ÇIKTILAR

Türkiye genelinde yapılan araştırmada sözlerine en çok itibar edilen 'en güvenilir gazeteci' seçilen Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal 'vicdanım bunu kabul etmiyor' diyerek imar affını itibarsızlaştırmaya çalışmasından sonra ilk iş olarak kaçak yapıları için İmar Affı'ndan yararlandı. CHP'ye yakın Konsensus Araştırma Şirketi tarafından bir ay önce yüzde 31.2 ile açık ara 'en güvenilir gazeteci' seçilen Portakal, kaçakçı çıkmasıyla sevenlerini hüsrana uğratmış oldu. İkinci sırada yüzde 8.5 ile yer alan Yılmaz Özdil'in de geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki villasında kaçak eklentiler tespit edilmişti. Bodrum Bitez'de 3 yıl önce satın aldığı denize sıfır villaya kaçak eklentiler yapan Yılmaz Özdil, 'kaçak' kelimesini kullanamamış, "alt tarafı 2 oda 1 salon yazlık" diye lüks villasını tanımlamıştı. 2 oda bir salon yazlığın değerinin 15 milyon lira olduğu anlaşılmıştı.



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