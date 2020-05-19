Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.
Bakan Koca, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." dedi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı
Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan'da ortaya çıkan Koronavirüs'ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/W6W3b8LC1a— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020