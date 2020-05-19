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    • 20.05.2020 02:24
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    Sağlık Bakanı uyardı: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım

    Sağlık Bakanı , sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayarak yeni tip salgınına karşı tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı. Koca, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." dedi.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.



    Bakan Koca, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." dedi.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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