



'TARIM BİTTİ' DİYEREK VERİMLİ ARAZİYİ KAPATTI

Türkiye'de tarımı bitirdiler" diyen Soner Yalçın, kaçak villasını 6 yıl önce cezaevindeyken yaptırdı. 2018'de 'Saklı Seçilmişler' isimli kitabında tarımın bitirildiğini öne süren ve 'Türk tarımını bitirdiler bize zehir yediriyorlar' diye açıklama yapan Soner Yalçın'ın Çeşme'nin en verimli topraklarının bulunduğu tarım arazisine villa dikmesi, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.



BELEDİYE 3 YIL BEKLEDİ

5 yıl önce SABAH, Soner Yalçın'ın kaçak villasını bölgeye giderek görüntülemiş, skandalı ortaya çıkarmıştı. Haberin ardından harekete geçen o dönemin CHP'li Çeşme Belediye Muhittin Dalgıç, lüks villanın tarım arazisi üzerine yapıldığını itiraf ederek, villayı 30 Nisan 2014'te mühürlediklerini ve yıkım kararı çıkarttıklarını, 46 bin 189 lira para cezası kestiklerini belirtmişti. Ayrıca CHP'li belediye, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak zorunda kalmıştı. Ancak 2015'ten 2018'e kadar herhangi bir yıkım işlemi uygulanmadı. Yalçın da kaçak olarak yaptırdığı 3 katlı ve 12 odadan oluşan 6 milyon lira değerindeki tripleks villası için İmar Barışı'ndan yararlandı. Hem kaçak villasını hem de havuzunu yasal hale getirdi.



Ertan GÜRCANER - Ceyhan TORLAK / SABAH