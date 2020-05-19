



TÜM İNSANLIĞI BU SALGINDAN KURTAR YARABBİ

Çamlıca Camii hocası duada "Ya ilahi senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla oruçlarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle Yarabbi. Ya Rap İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Yarabbi." dedi.