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    Sözcü Gazetesi yazarı ’e şok! Belediyesi: Kararımız doğru, yıkım yapılsın

    Sözcü Gazetesi yazarı ’in Bitez’deki muhteşem manzaralı villasının kaçak bölümlerinin yıkılması ile kararın yürütmesini durduran Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne Bodrum Belediyesi’nce başvuru yapıldı. ’li belediye, kaçak bölümlerin yıkılması ile ilgili encümen kararının doğru olduğunu belirtti. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

    Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e şok!

    Belediye Başkanlığı, Bitez Mahallesi'ndeki 349 ada 4 parselde Sözcü yazarı Yılmaz Ozdil'in eşine ait taşınmaz ile ilgili 08 Mayıs 2020 tarih ve 2645 sayılı Belediye Encümen kararıyla ruhsatsız imalat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı ile birlikte para cezası kesilmesine karar vermişti.

    Yıkımın yapıldığı 13 Mayıs günü 'in eşi Hülya Özdil'in avukatı tarafından açılan idari davada Muğla 1. İdare Mahkemesi savunmaların alınması amacıyla yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bodrum Belediyesi'nce yapılan ve kamuoyundan 'kibar yıkım' diye eleştiri alan yıkım işlemi yarım kalmıştı.

    Bodrum Belediyesi davaya görüşünü bildirdi. 3194 sayılı Imar Kanununa göre aykırı imalat yapılan bölümlerin yıkım işleminin yasal olduğunu bu bahisle alınan encümen kararının doğru olduğunu mahkemeye bildirdi.


    Belediye Fen ve Imar Dairesi ekipleri söz konusu yapıda 04 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı yerinde incelemede, bazı teknik tespitler yaptıkları belirtildi.

    Yapının mevcut durumunda, onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında;müştemilat (18,00 m²), jeneratör odası (13,50 m²), bahçe deposu (9,50 m²),
    Ve zemin terası altında ilave oda (81,00 m²) bulunduğu belirtildi.

    Belediyeden mahkemeye gönderilen yazıda, ayrıca teras üst örtü/pergola projedeki gösteriminden (ahşap mertekler) farklı olarak çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama (üzeri kiremit) şeklinde imal edildiği ve projeden farklı olarak binanın sağ ve sol cephesinde büyütüldüğü kaydedildi. Bu işlemin iskan sonrası yapıldığına dikkat çekildi.

    Yazıda bu düzenlemeleri kapsayan, Yapı Kayıt Belgesi'nin "Konut-1 bağımsız bölüm-310,00 m²" olarak düzenlendiği, yıkım kararının doğru olduğu kaydedildi.


    Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

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