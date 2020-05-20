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    • 20.05.2020 17:24
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    "" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan yeniden gözaltında!

    hesabında “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından gözaltına alınan ve daha sonra kararı ile serbest bırakılan hakkında savcılığı yaptığı itiraz kabul oldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kulaçoğlu Ayvalık’taki evinde yeniden gözaltına alındı.

    O provokatör yeniden gözaltında

    adıyla kurduğu hesabı ile "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    'ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, dün tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere kararı ile serbest bırakılmışlardı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.

    Hakkında yakalama kararı çıkarılan Taylan Kulaçoğlu'nun tekrar gözaltına akındı. Kulaçoğlu da sosyal medya hesabından, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum !" dedi.

    Taylan Kulaçoğlu, DHKP-C terör örgütü propagandası yapılan İsimsizler Hareketi isimli bir sosyal medya hesabı kurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Taylan Kulaçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Kulaçoğlu, 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu hakkında 'Örgüt propagandası suçlaması bulunuyor.

    Atakan IRMAK-SABAH

    Haberler Güncel "İsimsizler Hareketi" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan Taylan Kulaçoğlu yeniden gözaltında!
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