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    • 17.05.2020 19:47
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    ’li DHKP-C'li ’na sahip çıktı!

    İstanbul İl Başkanı ’ndan DHKP-C destekçisi olduğu belirtilen ’nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan destek mesajı attı. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından “Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım’ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu’nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?” diyerek sahip çıktı. İşte SABAH'tan 'nın haberinin detayları...

    Kaftancıoğlu'dan DHKP-C'lilere destek!

    İstanbul İl Başkanı 'ndan DHKP-C destekçisi olduğu belirtilen 'nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan destek geldi.

    Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şunları söyleyerek sahip çıktı: "Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım'ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu'nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?"

    Taylan Kulaçoğlu'nun Ayvalık'ta gözaltına alınması ardından Hakan Gülseven'den de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    İSİMSİZLER HAREKETİ ÜZERİNDEN GEZİ PROVAKASYONU
    "" adı altında Twitter'da bir hesap açılmış ve Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyeti başlatılmıştı. İsimsizler'i kuran Taylan Kulaçoğlu, "Bizden olanları İsimsizler Hareketi'ne üye yapın" diyerek bunu takipçilerine duyurdu. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyor.

    Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

    DAMLA KAYA / SABAH

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