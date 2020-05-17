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    "" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan için kirli ittifak iş başında

    DHKP-C destekçisi olduğu belirtilen ’nun “suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçundan gözaltına alınmasının ardından , , DHKP-C, , kirli ittifakı devreye girdi. “”nin başlattığı etiket altında destek mesajları atmaya başladı. CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na, HDP’li ’den firari ’a FETÖ firarisi Said Sefa’ya kadar DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu’na bu etiket altında destek verildi. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

    Kirli ittifak iş başında

    "İsimsizler Hareketi"ni kuran DHKP-C destekçisi , bu hareket üzerinden terör örgütlerinin propagandasını dan yaymaya çalıştığı için yani "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından Ayvalık'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının arından sosyal medya hesabından farklı ideolojilere sahip kişiler yine üzerinden bir etiket başlattı.

    'li Sezgin Tanrıkulu'ndan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na, 'li 'den firari 'a militanı Said Sefa'ya kadar Taylan Kulaçoğlu'na bu etiket altında destek verdi.



    HDP'DEN CHP'YE KADAR DESTEK MESAJLARI GELDİ
    Kirli ittifakta yer alan HDP, HDPgenelmerkezi Twitter hesabından, "Kulaçoğlu ile Gülseven neden gözaltında? TV'de katliam planları mı açıkladılar, mezarlıklara mı saldırdılar? Bunları yapsalar iktidar tarafından korunurlardı. Ama onlar onurlu olanı, faşizme karşı susmamayı seçtiler. #TaylanKulaçoğluYalnızDeğildir #HakanGülsevenSerbestBırakılsın" diyerek destek oldu.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise Taylan Kulaçoğlu'nun yanında yer aldığı şu mesajla ilan etti:"Kaçma şüphesi olmayan, çağrılırsa ifade vermeye gidebilecek Taylan Kulaçoğlu hangi suçun faili ki gözaltına alıyorsunuz? Duruşmaların bile yapılamadığı ortamda en fazla 1 sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alıyorsunuz. @adalet_bakanlik #TaylanKulacoğluYalnızDeğildir"

    CHP, HEDEF GÖSTERİLDİĞİ İFTİRASINI ATTI
    CHP'li Selin Böke ise Taylan Kulaçoğlu için aynen şunları yazdı: "Saray ve uşakları "tak" diye hedef gösteriyor, iktidarın sopası savcılar "şak" göz altına alıyor. #TaylanKulacoğluYalnızDeğildir #ErenYıldırımaÖzgürlük."


    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Taylan Kuluçoğlu'nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan aynen şunları paylaştı: "Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım'ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu'nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?" dedi.


    FETÖ'DEN DE DESTEK GELDİ
    FETÖ firarisi Said Sefa da sosyal medyadan Taylan Kulaçoğlu için "Trollerin oluşturmaya çalıştığı algılar yerine biz de gerçeklerin etrafında toplanalım, diyerek sosyal medya kampanyaları düzenlemeye başladı. Hepsi bu. Taylan Kulaçoğlu'nun bütün suçu bu. Bu kadar. #TaylanKulacoğluSerbestBırakılsın" dedi



    DAMLA KAYA / SABAH

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