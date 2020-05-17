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    • 17.05.2020 17:42
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    Son dakika: "" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan gözaltına alındı

    Son dakika haberleri...“” adı altında provokasyon yapan DHKP-C'yi destekleyen Ayvalık'ta gözaltına alındı. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak 'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

    Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı

    Son dakika haberleri..."" adı altında provokasyon yapan DHKP-C'yi destekleyen da gözaltına alındı

    NELER YAŞANMIŞTI? TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?
    Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

    2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

    TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU
    İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak 'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

    Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

    DAMLA KAYA- SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: "İsimsizler Hareketi" adı altında DHKP-C provokasyonu yapan Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı
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