"Şu anda bu çalışma ülkemizde corona virüs tedavisinde bir ilacın etkinliğini ve güvenirliğini araştıran ilk ve tek araştırma olma unvanını taşıyor. İvermektin adıyla bilinen ve daha önce hayvanlarda paraziter enfeksiyonlarında kullanılan ve bunun yanında Batı Nil virüsü, HIV enfeksiyonu gibi tedavilerde de etkinliğinin araştırıldığı bir ilaç bu. Sağlık Bakanlığından resmi onay alarak üniversitemiz öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Üniversitelerine bağlı İstanbul 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte çok merkezli olarak bu araştırmanın startını vermiş bulunuyoruz. Bu ilacın, ağır corona virüs enfeksiyonu bulunan hastalardaki etkinliğini ve güvenirliğini araştıracağız. İnşallah, hayırlı sonuçlara ulaşırız. Elde ettiğimiz olumlu veya olumsuz sonuçları da tüm bilim camiasıyla paylaşacağız."

"İvermektin" ile ilgili dünyada sadece Avusturalya'da bir laboratuvarın araştırma çalışmasının olduğunu anımsatan Okumuş, ilacın 48 saat içerisinde kandaki enfekte dokularda bütün virüsü yok ettiğine dair bir çıktının olduğunu belirtti.